Das Börsenjahr 2025 lief nicht gerade nach dem Geschmack der Anteilseigner des Rohstoffriesen Rio Tinto. Doch in den vergangenen Wochen hat sich die Aktie nun Stück für Stück nach oben gearbeitet. Die anhaltend gute Stimmung an den Weltbörsen sowie die zunehmenden Hoffnungen auf eine bessere Entwicklung der Weltwirtschaft 2026 verhelfen dem Kurs nach oben.Passend zu diesen besseren Perspektiven für die Weltwirtschaft will Rio Tinto gemeinsam mit seinen Partnern Mitsui und Nippon Steel rund 1,1 Milliarden
© 2025 Der Aktionär