Gestern bestimmte die erneute Staatskrise in Frankreich die Entwicklung bei den europäischen Finanzwerten. Doch zumindest in den USA steht die Berichtssaison kurz vor der Tür - und damit rücken die Bilanzen der Unternehmen auch hierzulande zusehends in den Mittelpunkt. Für die Commerzbank gilt das umso mehr.Im Abwehrkampf gegen eine Übernahme der italienischen UniCredit ist das Hauptinstrument des Managements die Umsetzung der aktuellen Strategie. Am 6. November bekommen Anleger einen Einblick, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär