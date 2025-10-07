Unterföhring (ots) -Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht zieht live in den Rohbau ein, Big Brother eröffnet seinen Rohbau-Bewohnern den bisher geheimen zweiten Bereich und dessen erste Bewohner, Entertainerin Désirée Nick und Mode-Ikööne Harald Glööckler, gehen bereits auf Tuchfühlung und es fällt ein Kuss.Die neue Staffel "Promi Big Brother" startet glamouröös und erzielt mit der Auftaktsendung in SAT.1 am Montagabend zur Prime Time sehr starke 10,4 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Auch in der jüngeren Zielgruppe (14-49 J.) überzeugt der "Promi Big Brother"-Start mit hervorragenden 13,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt verfolgen 3,58 Millionen Seher (Nettoreichweite ab 3 J.) den PromiBB-Start.Das sind die Bewohner von "Promi Big Brother" 2025:- "Bachelor" Andrej Mangold- Großfamilien-Expertin Sarah-Jane Wollny- Schlagersänger Achim Petry- "K11"-Legende Michael Naseband- Reality-Star Christina Dimitriou- Reality-Star Laura Blond- TikTok-Mama Karina2you- Boyband-Legende Marc Terenzi- Schauspielerin Doreen Dietel- Reality-Star Paco Herb- TV-Sternchen Pinar Sevim- Content Creator Erik aka Satansbratan- Mode-Ikööne Harald Glööckler- Entertainerin Désirée Nick- Schauspieler Jimi Blue OchsenknechtProduziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf Joyn"Promi Big Brother" - montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: PromiBBKurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promibigbrother.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129email: kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6132408