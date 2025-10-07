Shell hat im dritten Quartal des laufenden Jahres deutlich vom wieder anziehenden Gasgeschäft profitieren können. Nach Angaben des britischen Energiekonzerns werden die Ergebnisse im Gashandel spürbar über dem Niveau des Vorquartals liegen. Auch die Gasproduktion dürfte gestiegen sein, während die Verarbeitung zu Flüssiggas (LNG) merklich zulegte.Das Gasgeschäft zählt traditionell zu den wichtigsten Gewinnbringern des Unternehmens. Zudem erwartet Shell auch im Ölbereich ein besseres Ergebnis als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
