Während die Anleger Diageo längst abgeschrieben haben, könnte sich gerade jetzt die vielleicht spannendste Gelegenheit seit Jahren auftun.Den vollständigen Artikel lesen ...
|20,300
|20,400
|11:59
|20,300
|20,400
|11:58
|Aktuelle Nachrichten
|10:42
|UBS stuft DIAGEO auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2450 Pence belassen. Nachdem der Getränkehersteller umfangreiche Verkäufe von Aktivitäten angekündigt...
|10:42
|Diageo: 4,4 % Dividende und noch viel mehr
|Während die Anleger Diageo längst abgeschrieben haben, könnte sich gerade jetzt die vielleicht spannendste Gelegenheit seit Jahren auftun Den vollständigen Artikel lesen ...
|Ontario Premier Vows to Pull Diageo Brands from Stores Over Plant Closure
|Diageo sparks debate on future of GTR
|The World's Best Bartender-According To Diageo World Class 2025
|DIAGEO PLC
|20,500
|+0,99 %