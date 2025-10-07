Vertriebserfolge für Nordex: bei den Hamburger gingen unlängst Aufträge für Windenergieanlagen über mehr als 300 MW ein. Betreiber WPD bestellte 127 MW für deutsche Projekte, die Okko Group 189 MW für Vorhaben in der Ukraine. Windturbinenproduzent Nordex vermeldet zwei größere Aufträge über zusammen mehr als 300 Megawatt (MW). Wie das Hamburger Unternehmen mitteilte, hat der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, WPD, 21 Turbinen für sechs Projekte in Deutschland bei der Nordex Group ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver