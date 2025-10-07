München (ots) -MagentaTV bietet bis 2028 die wichtigsten internationalen Fußball-Turniere - komplett live und mit dem größten Exklusiv-Angebot aller Zeiten. Dies ist das Ergebnis einer Einigung mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF auf gegenseitige Sublizenzierungen der Medienrechte für die kommenden beiden Fußball-Großturniere der Männer. Fußballfans sehen alle 104 Spiele der FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sowie alle 51 Spiele der UEFA EURO 2028 in Großbritannien und Irland komplett live nur bei MagentaTV. ARD und ZDF zeigen bei der WM jeweils 30 Spiele im Free-TV, bei der EURO zwei Jahre später dann jeweils 17 Partien."Mit diesem Rechtepaket unterstreichen wir einmal mehr: MagentaTV ist in der deutschen Fernsehlandschaft die erste Adresse für große Fußball-Turniere", sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Nur bei uns erleben Fans alle Spiele der WM und EURO, viele davon sogar exklusiv. 44 Partien der WM im nächsten Jahr und 17 Begegnungen der EURO in weniger als drei Jahren gibt es nur bei MagentaTV zu sehen. Wir freuen uns riesig, gemeinsam mit einem Millionenpublikum unsere Fußball-Reise fortzusetzen. Jetzt machen wir uns daran, ein auf allen Positionen herausragendes Team für die kommenden Aufgaben zusammenzustellen."Für die FIFA WM 2026 umfasst das Paket alle 104 Spiele - davon 44 Partien exklusiv, inklusive elf KO-Spielen wie zwei Viertelfinals und drei Achtelfinals. Erstmals wird es bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko als erste KO-Runde Sechzehntelfinals geben. Auch diese neue Runde zwischen Gruppenspielen und Achtelfinals ist mit sechs Begegnungen Teil des exklusiven MagentaTV-Rechtepakets. Die ARD und das ZDF zeigen jeweils 30 Spiele dieses Turniers im Free-TV.Auch die UEFA EURO 2028 wird wie gewohnt in vollem Umfang bei MagentaTV zu sehen sein: Alle 51 Partien live, davon 17 exklusiv. Darunter sind ebenfalls zwei Viertelfinal- und drei Achtelfinalspiele. Ein bei den Kunden besonders beliebtes Feature ist zudem wieder Teil des Angebots: An den entscheidenden Gruppenspieltagen wird es sowohl bei der WM als auch bei der EURO erneut die beliebte MagentaTV-Konferenz geben. Die finalen Gruppenspiele finden zeitgleich statt. Arnim Butzen: "Die Konferenz ist ein Alleinstellungsmerkmal in unserem Angebot. Dank der Konferenz verpassen die Fans bei uns keine Sekunde, wenn es darum geht, wer in die KO-Runden einzieht. So bringen wir die Hochspannung bei den entscheidenden Spielen direkt zu unseren Kunden."Neben den Männerturnieren zeigt MagentaTV auch alle 64 Spiele der Frauen-WM 2027 in Brasilien exklusiv. Damit baut die Telekom ihr Fußball-Portfolio seit der EURO 2021 konsequent aus und festigt ihre Rolle als zentraler Player im deutschen TV- und Sportrechte-Markt.Über MagentaTVMagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.dePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6132918