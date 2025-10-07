Willkommen zum "eMobility Update' von electrive. Wir haben diesmal Neuigkeiten zur Mittelklasse von Tesla für Sie: Der Elektroauto-Hersteller frischt nämlich das Model 3 und das Model Y auf. Das wohl Wichtigste: Tesla reagiert auf das Feedback seiner Kundinnen und Kunden und bringt in das Model 3 ein Bauteil zurück, das viele beim Highland-Update des Model 3 vermisst hatten - den Blinkerhebel. Der Grund für viel Ärger bei Kunden: Mit der Vorstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net