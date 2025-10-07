DJ Aurubis will künftig höheren Ergebnisanteil als Dividende ausschütten

DOW JONES--Der Kupferkonzern Aurubis hat seine Dividendenpolitik geändert und will künftig einen höheren Anteil seines operativen Konzerngewinns nach Steuern als Dividende ausschütten. Ab dem Geschäftsjahr 2025/26, das am 1. Oktober begann, werde eine Ausschüttungsquote von bis zu 30 Prozent angestrebt, teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Für das per 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25, das aus Sicht der Führung von erhöhten Investitionen in strategische Projekte geprägt war, werde eine Quote von 25 Prozent angestrebt.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 hatte Aurubis 20 Prozent des operativen Konzernergebnisses nach Steuern als Dividende ausgeschüttet. Das entsprach einer Dividende von 1,50 Euro pro Aktie. Über die konkrete Höhe der Dividende entscheidet die Hauptversammlung.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.