Mittwoch, 08.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
08.10.25 | 09:59
1,390 Euro
-0,71 % -0,010
Dow Jones News
07.10.2025 18:45 Uhr
242 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
07-Oct-2025 / 17:12 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

7 October 2025 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange 
from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: 
 
Date of purchase:                  7 October 2025 
 
Number of ordinary shares purchased:         152,535 
 
Highest price paid per share:            129.00p 
 
Lowest price paid per share:             124.60p 
 
Volume weighted average price paid per share:    126.6650p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 305,125,235 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (305,125,235) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information: 

Venue     Volume-weighted average price (pence per share)    Aggregated volume 
 
LSE      126.6650p                       152,535

Individual information: 

Number of ordinary shares  Transaction price (GBp  Time of transaction (UK  Transaction reference  Trading venue 
purchased          share)          Time)           number 
 
 
641             129.00          09:13:29         00355958372TRLO1     XLON 
 
621             129.00          09:38:29         00355972578TRLO1     XLON 
 
620             128.60          09:40:50         00355973654TRLO1     XLON 
 
605             128.40          09:47:54         00355977321TRLO1     XLON 
 
625             128.00          09:54:28         00355981507TRLO1     XLON 
 
218             127.80          09:55:05         00355981783TRLO1     XLON 
 
187             127.60          09:55:10         00355981837TRLO1     XLON 
 
1              128.20          10:02:59         00355987834TRLO1     XLON 
 
626             128.60          10:08:34         00355997006TRLO1     XLON 
 
325             128.60          10:08:34         00355997007TRLO1     XLON 
 
301             128.60          10:08:34         00355997008TRLO1     XLON 
 
626             128.60          10:08:34         00355997009TRLO1     XLON 
 
989             128.00          10:08:36         00355997024TRLO1     XLON 
 
830             128.00          10:08:36         00355997025TRLO1     XLON 
 
75              128.00          10:20:41         00356004860TRLO1     XLON 
 
6              128.00          10:20:42         00356004862TRLO1     XLON 
 
545             128.00          10:28:33         00356011119TRLO1     XLON 
 
75              128.00          10:28:33         00356011120TRLO1     XLON 
 
631             128.00          10:28:33         00356011121TRLO1     XLON 
 
1315             128.00          10:28:35         00356011139TRLO1     XLON 
 
887             127.80          10:28:37         00356011153TRLO1     XLON 
 
407             127.80          10:28:37         00356011154TRLO1     XLON 
 
1234             127.60          10:28:56         00356011445TRLO1     XLON 
 
1              127.20          10:29:07         00356011601TRLO1     XLON 
 
3              127.40          10:34:42         00356014440TRLO1     XLON 
 
385             127.40          10:39:42         00356016598TRLO1     XLON 
 
217             127.40          10:39:42         00356016599TRLO1     XLON 
 
1              127.40          10:39:42         00356016600TRLO1     XLON 
 
614             127.20          10:39:43         00356016605TRLO1     XLON 
 
72              127.40          11:18:21         00356037094TRLO1     XLON 
 
554             127.40          11:18:21         00356037095TRLO1     XLON 
 
5              127.40          11:18:42         00356037108TRLO1     XLON 
 
488             127.40          11:18:43         00356037110TRLO1     XLON 
 
291             127.60          11:28:49         00356037529TRLO1     XLON 
 
585             127.60          11:28:49         00356037530TRLO1     XLON 
 
62              127.60          11:28:49         00356037531TRLO1     XLON 
 
653             127.80          11:28:49         00356037532TRLO1     XLON 
 
647             127.60          11:35:25         00356037943TRLO1     XLON 
 
111             127.80          11:35:30         00356037949TRLO1     XLON 
 
123             127.80          11:35:30         00356037950TRLO1     XLON 
 
500             127.80          11:35:30         00356037951TRLO1     XLON 
 
1166             127.80          11:35:30         00356037952TRLO1     XLON 
 
654             127.60          11:35:31         00356037953TRLO1     XLON 
 
20              127.80          11:40:02         00356038104TRLO1     XLON 
 
128             127.80          11:40:14         00356038114TRLO1     XLON 
 
531             127.80          11:40:16         00356038115TRLO1     XLON 
 
85              127.80          11:40:16         00356038116TRLO1     XLON 
 
61              127.60          11:47:21         00356038422TRLO1     XLON 
 
61              127.60          11:47:21         00356038423TRLO1     XLON 
 
488             127.60          11:47:21         00356038424TRLO1     XLON 
 
6              127.60          11:47:21         00356038425TRLO1     XLON 
 
1304             127.60          11:56:24         00356038881TRLO1     XLON 
 
29              127.80          11:56:24         00356038882TRLO1     XLON 
 
3400             127.40          11:56:24         00356038883TRLO1     XLON 
 
812             127.40          11:56:24         00356038884TRLO1     XLON 
 
52              127.40          11:56:24         00356038885TRLO1     XLON 
 
4              127.40          11:56:24         00356038886TRLO1     XLON 
 
4              127.40          11:56:24         00356038887TRLO1     XLON 
 
1              127.40          11:56:24         00356038888TRLO1     XLON 
 
35              127.40          11:56:24         00356038889TRLO1     XLON 
 
18              127.40          11:56:24         00356038890TRLO1     XLON 
 
4              127.40          11:56:24         00356038891TRLO1     XLON 
 
4              127.40          11:56:24         00356038892TRLO1     XLON 
 
1168             127.40          11:56:24         00356038893TRLO1     XLON 
 
583             127.40          11:56:24         00356038894TRLO1     XLON 
 
1218             127.40          11:56:24         00356038896TRLO1     XLON 
 
6086             127.40          11:56:24         00356038897TRLO1     XLON 
 
715             127.40          11:56:24         00356038895TRLO1     XLON 
 
375             127.40          11:56:24         00356038898TRLO1     XLON 
 
475             127.40          11:56:31         00356038900TRLO1     XLON 
 
3025             127.40          11:56:31         00356038899TRLO1     XLON 
 
137             127.40          11:56:33         00356038902TRLO1     XLON 
 
1197             127.40          11:56:33         00356038901TRLO1     XLON 
 
475             127.40          11:56:56         00356038922TRLO1     XLON 
 
137             127.40          11:56:56         00356038923TRLO1     XLON 
 
2203             127.40          11:56:56         00356038908TRLO1     XLON 
 
782             127.40          11:56:56         00356038909TRLO1     XLON 
 
389             127.40          11:56:56         00356038910TRLO1     XLON 
 
2229             127.40          11:56:56         00356038911TRLO1     XLON 
 
1171             127.40          11:56:56         00356038912TRLO1     XLON 
 
782             127.40          11:56:56         00356038913TRLO1     XLON 
 
2618             127.40          11:56:56         00356038914TRLO1     XLON 
 
782             127.40          11:56:56         00356038915TRLO1     XLON 
 
3400             127.40          11:56:56         00356038916TRLO1     XLON 
 
3400             127.40          11:56:56         00356038917TRLO1     XLON 
 
200             127.40          11:56:56         00356038924TRLO1     XLON 
 
425             127.40          11:56:56         00356038925TRLO1     XLON 
 
1800             127.40          11:56:56         00356038918TRLO1     XLON 
 
900             127.40          11:56:56         00356038919TRLO1     XLON 
 
700             127.40          11:56:56         00356038920TRLO1     XLON 
 
3400             127.40          11:56:56         00356038927TRLO1     XLON 
 
2062             127.40          11:56:56         00356038928TRLO1     XLON 
 
223             127.40          11:57:03         00356038935TRLO1     XLON 
 
403             127.40          11:57:03         00356038936TRLO1     XLON 
 
3400             127.40          11:57:03         00356038934TRLO1     XLON 
 
638             127.40          11:57:29         00356038972TRLO1     XLON 
 
638             127.40          11:57:29         00356038973TRLO1     XLON 
 
3218             127.40          11:57:29         00356038974TRLO1     XLON 
 
182             127.40          11:57:29         00356038975TRLO1     XLON 
 
2041             127.40          11:57:29         00356038976TRLO1     XLON 
 
629             127.40          11:57:32         00356038977TRLO1     XLON 
 
1359             127.40          11:57:32         00356038978TRLO1     XLON 
 
1785             127.40          11:57:32         00356038979TRLO1     XLON 
 
625             126.20          12:00:01         00356039154TRLO1     XLON 
 
625             126.20          12:00:01         00356039155TRLO1     XLON 
 
624             126.20          12:00:01         00356039156TRLO1     XLON 
 
1245             127.40          12:13:26         00356039483TRLO1     XLON 
 
447             128.00          12:34:57         00356040114TRLO1     XLON 
 
61              128.00          12:37:01         00356040180TRLO1     XLON 
 
544             128.00          12:37:30         00356040199TRLO1     XLON 
 
61              128.00          12:37:30         00356040200TRLO1     XLON 
 
618             127.80          12:37:30         00356040201TRLO1     XLON 
 
1              127.60          12:37:30         00356040202TRLO1     XLON 
 
617             127.60          12:37:30         00356040203TRLO1     XLON 
 
617             127.60          12:37:30         00356040204TRLO1     XLON 
 
1              127.40          12:37:30         00356040205TRLO1     XLON 
 
617             127.40          12:37:30         00356040206TRLO1     XLON 
 
618             127.20          12:37:30         00356040207TRLO1     XLON 
 
605             127.20          12:37:54         00356040227TRLO1     XLON 
 
1247             127.00          12:37:54         00356040228TRLO1     XLON 
 
436             127.00          12:46:13         00356040471TRLO1     XLON 
 
227             127.00          12:46:13         00356040472TRLO1     XLON 
 
119             126.60          12:48:58         00356040595TRLO1     XLON 
 
1138             126.60          12:48:58         00356040596TRLO1     XLON 
 
657             126.60          13:00:47         00356040979TRLO1     XLON 
 
102             126.40          13:01:01         00356040984TRLO1     XLON 
 
514             126.40          13:01:01         00356040985TRLO1     XLON 
 
612             126.20          13:10:02         00356041390TRLO1     XLON 
 
639             126.40          13:28:58         00356041989TRLO1     XLON 
 
648             126.40          13:31:00         00356042166TRLO1     XLON 
 
630             126.20          13:39:55         00356042520TRLO1     XLON 
 
613             126.00          13:39:56         00356042522TRLO1     XLON 
 
663             126.20          13:39:59         00356042527TRLO1     XLON 
 
665             126.20          13:40:07         00356042533TRLO1     XLON 
 
638             125.80          13:50:15         00356042884TRLO1     XLON 
 
638             125.80          13:50:15         00356042885TRLO1     XLON 
 
638             125.80          13:50:15         00356042886TRLO1     XLON 
 
1282             125.60          13:50:23         00356042887TRLO1     XLON 
 
633             125.20          13:50:37         00356042891TRLO1     XLON 
 
1233             125.00          14:16:58         00356044115TRLO1     XLON 
 
617             125.00          14:16:58         00356044116TRLO1     XLON 
 
614             124.60          14:18:57         00356044189TRLO1     XLON 
 
678             124.60          14:18:57         00356044190TRLO1     XLON 
 
5              124.60          14:26:50         00356044458TRLO1     XLON 
 
24              124.80          14:31:38         00356044612TRLO1     XLON 
 
221             125.20          14:31:39         00356044615TRLO1     XLON 
 
28              125.20          14:31:40         00356044616TRLO1     XLON 
 
3              125.20          14:31:42         00356044619TRLO1     XLON 
 
310             125.80          14:33:44         00356044698TRLO1     XLON 
 
671             125.80          14:33:44         00356044699TRLO1     XLON 
 
2592             125.20          14:43:35         00356045170TRLO1     XLON 
 
288             125.00          14:43:35         00356045174TRLO1     XLON 
 
1732             125.00          14:43:35         00356045175TRLO1     XLON 
 
1547             124.80          14:43:36         00356045179TRLO1     XLON 
 
1046             124.80          14:43:37         00356045197TRLO1     XLON 
 
899             124.80          14:43:37         00356045198TRLO1     XLON 
 
658             125.00          14:47:49         00356045425TRLO1     XLON 
 
145             125.20          14:55:29         00356046020TRLO1     XLON 
 
638             125.20          14:55:29         00356046021TRLO1     XLON 
 
180             125.00          14:57:48         00356046085TRLO1     XLON 
 
637             125.20          15:01:37         00356046420TRLO1     XLON 
 
597             125.20          15:01:37         00356046421TRLO1     XLON 
 
772             125.20          15:01:37         00356046422TRLO1     XLON 
 
33              125.20          15:01:37         00356046423TRLO1     XLON 
 
157             125.00          15:01:38         00356046424TRLO1     XLON 
 
1117             125.00          15:01:38         00356046425TRLO1     XLON 
 
1              125.00          15:01:54         00356046451TRLO1     XLON 
 
1              125.00          15:01:56         00356046452TRLO1     XLON 
 
70              125.40          15:04:00         00356046559TRLO1     XLON 
 
65              125.40          15:04:01         00356046560TRLO1     XLON 
 
4              125.40          15:04:02         00356046562TRLO1     XLON 
 
10              125.40          15:04:17         00356046581TRLO1     XLON 
 
1              125.40          15:04:20         00356046583TRLO1     XLON 
 
1              125.40          15:04:56         00356046627TRLO1     XLON 
 
62              125.40          15:04:58         00356046630TRLO1     XLON 
 
385             125.80          15:04:58         00356046631TRLO1     XLON 
 
346             125.80          15:04:58         00356046632TRLO1     XLON 
 
60              125.40          15:04:59         00356046633TRLO1     XLON 
 
594             125.20          15:06:59         00356046784TRLO1     XLON 
 
711             125.20          15:06:59         00356046785TRLO1     XLON 
 
475             125.00          15:15:49         00356047175TRLO1     XLON 
 
239             125.00          15:15:49         00356047176TRLO1     XLON 
 
156             125.00          15:15:49         00356047177TRLO1     XLON 
 
411             125.00          15:15:49         00356047178TRLO1     XLON 
 
115             124.60          15:15:50         00356047184TRLO1     XLON 
 
364             124.80          15:15:51         00356047185TRLO1     XLON 
 
27              124.80          15:15:52         00356047186TRLO1     XLON 
 
2              124.80          15:15:53         00356047187TRLO1     XLON 
 
60              124.80          15:24:35         00356047626TRLO1     XLON 
 
13              124.80          15:24:46         00356047635TRLO1     XLON 
 
7              125.00          15:24:48         00356047638TRLO1     XLON 
 
1              125.00          15:24:53         00356047652TRLO1     XLON 
 
11              125.00          15:25:15         00356047659TRLO1     XLON 
 
39              125.00          15:25:16         00356047661TRLO1     XLON 
 
3              125.00          15:25:17         00356047662TRLO1     XLON 
 
9              125.00          15:28:12         00356047790TRLO1     XLON 
 
540             125.40          15:28:12         00356047791TRLO1     XLON 
 
1301             125.40          15:28:12         00356047792TRLO1     XLON 
 
596             125.40          15:28:12         00356047793TRLO1     XLON 
 
772             125.40          15:28:12         00356047794TRLO1     XLON 
 
284             125.20          15:28:13         00356047796TRLO1     XLON 
 
7              125.60          15:31:29         00356047958TRLO1     XLON 
 
16              125.60          15:31:42         00356047962TRLO1     XLON 
 
2              125.60          15:31:43         00356047963TRLO1     XLON 
 
49              125.60          15:33:53         00356048101TRLO1     XLON 
 
1305             126.00          15:33:53         00356048102TRLO1     XLON 
 
51              126.00          15:33:53         00356048103TRLO1     XLON 
 
991             126.00          15:33:53         00356048104TRLO1     XLON 
 
373             126.00          15:33:53         00356048105TRLO1     XLON 
 
1321             125.80          15:37:01         00356048306TRLO1     XLON 
 
69              125.40          15:42:47         00356048671TRLO1     XLON 
 
1148             125.40          15:42:47         00356048672TRLO1     XLON 
 
589             125.40          15:55:48         00356049554TRLO1     XLON 
 
688             125.40          15:55:48         00356049555TRLO1     XLON 
 
608             125.40          15:55:48         00356049556TRLO1     XLON 
 
1389             125.20          15:55:48         00356049560TRLO1     XLON 
 
900             125.20          15:55:48         00356049561TRLO1     XLON 
 
121             125.20          15:55:48         00356049562TRLO1     XLON 
 
206             125.20          15:55:48         00356049563TRLO1     XLON 
 
21              125.00          15:58:56         00356049714TRLO1     XLON 
 
711             125.00          15:58:56         00356049722TRLO1     XLON 
 
235             125.00          15:58:56         00356049723TRLO1     XLON 
 
322             125.00          15:58:57         00356049724TRLO1     XLON 
 
19              125.00          15:59:05         00356049734TRLO1     XLON 
 
5              125.00          15:59:05         00356049735TRLO1     XLON 
 
247             125.00          15:59:05         00356049736TRLO1     XLON 
 
84              125.00          15:59:05         00356049737TRLO1     XLON 
 
27              125.00          15:59:53         00356049822TRLO1     XLON 
 
2              125.00          16:00:09         00356049826TRLO1     XLON 
 
25              125.00          16:01:07         00356049872TRLO1     XLON 
 
2              125.00          16:01:08         00356049873TRLO1     XLON 
 
61              125.00          16:01:41         00356049905TRLO1     XLON 
 
4              125.00          16:01:41         00356049906TRLO1     XLON 
 
19              125.00          16:01:41         00356049907TRLO1     XLON 
 
42              125.00          16:01:41         00356049908TRLO1     XLON 
 
5              125.00          16:02:23         00356049944TRLO1     XLON 
 
1              125.00          16:02:24         00356049946TRLO1     XLON 
 
39              125.00          16:02:33         00356049955TRLO1     XLON 
 
131             125.00          16:02:34         00356049956TRLO1     XLON 
 
10              125.00          16:02:39         00356049962TRLO1     XLON 
 
83              125.00          16:04:41         00356050054TRLO1     XLON 
 
267             125.40          16:04:41         00356050055TRLO1     XLON 
 
83              125.40          16:04:41         00356050056TRLO1     XLON 
 
33              125.20          16:04:42         00356050057TRLO1     XLON 
 
2              125.20          16:05:11         00356050101TRLO1     XLON 
 
1              125.20          16:05:13         00356050102TRLO1     XLON 
 
654             125.20          16:06:10         00356050217TRLO1     XLON 
 
640             125.20          16:07:53         00356050357TRLO1     XLON 
 
635             125.00          16:08:31         00356050418TRLO1     XLON 
 
61              124.80          16:08:32         00356050421TRLO1     XLON 
 
18              124.80          16:08:32         00356050422TRLO1     XLON 
 
43              124.80          16:08:32         00356050423TRLO1     XLON 
 
639             125.00          16:08:32         00356050424TRLO1     XLON 
 
457             124.80          16:13:13         00356050869TRLO1     XLON 
 
145             124.80          16:13:13         00356050870TRLO1     XLON 
 
245             124.80          16:13:13         00356050871TRLO1     XLON 
 
36              124.80          16:13:13         00356050872TRLO1     XLON 
 
637             124.60          16:14:52         00356051052TRLO1     XLON 
 
2172             124.60          16:14:52         00356051053TRLO1     XLON 
 
563             124.60          16:14:52         00356051054TRLO1     XLON 
 
95              124.60          16:14:52         00356051055TRLO1     XLON 
 
324             124.80          16:15:18         00356051103TRLO1     XLON 
 
174             125.00          16:16:28         00356051183TRLO1     XLON 
 
1              125.00          16:16:28         00356051184TRLO1     XLON 
 
226             125.00          16:16:28         00356051185TRLO1     XLON 
 
17              125.00          16:16:28         00356051186TRLO1     XLON 
 
150             125.00          16:16:28         00356051187TRLO1     XLON 
 
1239             125.20          16:16:28         00356051188TRLO1     XLON 
 
506             125.00          16:16:29         00356051190TRLO1     XLON 
 
660             125.20          16:19:42         00356051403TRLO1     XLON 
 
122             125.20          16:19:42         00356051404TRLO1     XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 404417 
EQS News ID:  2209500 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2209500&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 12:12 ET (16:12 GMT)

© 2025 Dow Jones News
