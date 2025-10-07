MSCI PACS definiert eine gemeinsame Sprache für Transparenz und Konsistenz in privaten Märkten

Private Vermögenswerte nehmen rasant zu, angetrieben durch institutionelle Allokationen und steigende Zuflüsse aus Privatvermögen. Und doch bestehen in der Branche nach wie vor Einschränkungen aufgrund mangelnder Transparenz: es gibt derzeit kein einheitliches System, um Exposures effektiv zu klassifizieren, die Performance zu messen oder Strategien zu kommunizieren.

Um diese Herausforderung anzugehen, hat MSCI MSCI PACS eingeführt, ein proprietäres Rahmenwerk zur Klassifizierung von Vermögenswerten, das entwickelt wurde, um Ordnung, Vergleichbarkeit und Konsistenz in private Märkte zu bringen. PACS deckt eine breite Palette privater Vermögenswerte ab einschließlich privater Unternehmen, Immobilien und Infrastruktur und ermöglicht granulare Klassifizierungen, die verwendet werden können, um Portfoliostrategien und -performance über den gesamten Investitionszyklus hinweg effektiv zu benchmarken, zu analysieren und zu kommunizieren.

MSCI PACS ist eine globale Taxonomie, die speziell für private Vermögenswerte entwickelt wurde. MSCI PACS baut auf der seit Jahrzehnten bestehenden Führungsrolle von MSCI bei der Bereitstellung von Standards und Tools auf, einschließlich des Global Industry Classification Standard (GICS®)1, der zur Kategorisierung und zum Vergleich von börsennotierten Unternehmen rund um den Globus genutzt wird. PACS wird als KI-gesteuerter Managed Data Service bereitgestellt und bietet eine einheitliche Sektor-Kennzeichnung in großem Maßstab. So erhält die Privatmarktbranche eine solide Grundlage für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit.

"Die privaten Märkte stehen derzeit an einem Wendepunkt und gewinnen im globalen Finanzökosystem zunehmend an Bedeutung", so Luke Flemmer, Head of Private Assets bei MSCI. "Mit PACS führt MSCI die Infrastruktur ein, die in den kommenden Jahren weltweit die Identifizierung, den Vergleich und die Analyse privater Vermögenswerte definieren wird."

Die Einführung von PACS unterstreicht das Engagement von MSCI, Akteuren auf den privaten Märkten die Instrumente, Forschungsergebnisse und Daten zur Verfügung zu stellen, die sie zur Verbesserung der Transparenz benötigen und mit denen sie fundierte Entscheidungen für ihre Portfolios treffen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter MSCI Private Assets.

Über MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) stärkt die globalen Märkte, indem es die Akteure des gesamten Finanzökosystems durch eine gemeinsame Sprache verbindet. Unsere wissenschaftlich fundierten Daten, Analysen und Indizes, die durch modernste Technologie unterstützt werden, setzen Maßstäbe für globale Investoren und helfen unseren Kunden, Risiken und Chancen zu verstehen, damit sie bessere Entscheidungen treffen und Innovationen vorantreiben können. Wir unterstützen Verwalter und Inhaber von Finanzanlagen, Sponsoren und Investoren auf dem Privatmarkt, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Unternehmen. Nähere Information unter www.msci.com.

1 GICS, der Global Industry Classification Standard, wurde gemeinsam von MSCI Inc. und S&P Dow Jones Indices entwickelt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Performance und beinhalten Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder die tatsächliche Performance erheblich von den in diesen Aussagen getroffenen Annahmen abweichen. Daher sollten Sie sich nicht übermäßig auf diese Aussagen verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken könnten, sind im Jahresbericht von MSCI auf Formular 10-K für das letzte am 31. Dezember endende Geschäftsjahr zu finden, der bei der SEC eingereicht wurde. MSCI übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Keine der darin enthaltenen Informationen ist als Anlageberatung zu verstehen oder sollte als solche genutzt werden. MSCI gewährt ohne die Erteilung einer entsprechenden Lizenz kein Recht und keine Lizenz zur Nutzung seiner Produkte oder Dienstleistungen. MSCI LEISTET KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE ZUSICHERUNG IN BEZUG AUF DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER SONSTIGES IN BEZUG AUF DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND LEHNT JEGLICHE HAFTUNG IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AB. MSCI PACS ist eine Marke von MSCI Inc.

