Am 05. Oktober hatten wir zuletzt über diesen Trading-Tipp vom 15. September im Express-Service berichtet und im Express-Service getitelt: "Verbio: Wann geben die Bären auf?" Im Artikel hatten wir unter anderem geschrieben: "Nach einem Kursanstieg bis auf 11,87 Euro zeigte sich die Verbio-Aktie ISIN: DE000A0JL9W6 mal wieder von ihrer volatilen Seite und es gab im Tagesverlauf am 26. September ein Tief bei 10,29 Euro. Der Abpraller an der 200-Tage-Linie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS