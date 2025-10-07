Anzeige
Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!
WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
07.10.2025 23:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.371 Pkt - BWM und Mercedes-Benz unter Druck

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstagabend auf BMW konzentriert. Die Aktien wurden 3 Prozent schwächer getaxt, nachdem der Automobilhersteller am Abend seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hatte. "Im Fahrwasser gerieten auch Mercedes-Benz unter Druck", erläuterte der Händler. Die Titel des BWM-Wettbewerbers wurden ebenfalls 3 Prozent schwächer gehandelt.

Aurubis hielten ihre Aufschläge aus dem Xetra-Handel, den die Papiere 9,2 Prozent fester beendet hatten. "Es sprang niemand mehr auf den Zug auf, aber es wurden auch keine Gewinne mitgenommen", sagte der Marktteilnehmer. Der Kupferkonzern will künftig einen höheren Anteil seines operativen Konzerngewinns als Dividende ausschütten. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.371    24.386    -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 16:32 ET (20:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
