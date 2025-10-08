Der Wechsel von intravenösem (IV) zu subkutanem (SC) Infliximab erwies sich als gut verträglich, mit einem geringen Rückfallrisiko für die meisten IBD-Patienten und einer hohen Behandlungspersistenz1, 2

Celltrion, Inc. präsentierte heute reale Daten, die den Einsatz von subkutanem (SC) Infliximab unterstützen und die Wirksamkeit und Sicherheit der Umstellung auf SC-Infliximab 120 mg alle zwei Wochen bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) bestätigen.

Die Real-World-Evidence wurde im Rahmen der Meet-the-Expert (MTE)-Sessions auf der UEG 2025 vorgestellt und umfasste Präsentationen von Professor Nicolas Mathieu, medizinischer Direktor des MICI Institut Privé, Cliniques des Cèdres und außerordentlicher Professor für Gastroenterologie, sowie von Prof. Anthony Buisson, Leiter der IBD-Abteilung am Universitätsklinikum Estaing, Clermont Ferrand, Frankreich.

Professor Nicolas Mathieu stellte eine Studie aus der Praxis vor, die zeigte, dass der Wechsel von intravenösem Infliximab zu subkutanem Infliximab von den Patienten gut vertragen wird. In der Präsentation wurden insbesondere die Ergebnisse der multizentrischen, prospektiven PEREM-Kohortenstudie aus der Praxis hervorgehoben, die eine hohe Therapietreue ergab: Mehr als 95 der Patienten in Remission setzten die Therapie nach einem Jahr in der Praxis fort.1 Darüber hinaus gab es keinen signifikanten Unterschied in der Persistenz von subkutanem Infliximab in Woche 48 zwischen Patienten, die sowohl bei Aufnahme als auch nach 3 Monaten eine Kombinationstherapie mit Immunmodulatoren erhielten, und Patienten, die eine Monotherapie mit subkutanem Infliximab erhielten.2

In der Session von Professor Anthony Buisson wurde berichtet, dass ein Wechsel von intravenösem zu subkutanem Infliximab für Patienten machbar und sicher ist, selbst in schwierigen Fällen wie Adipositas, vorangegangener perianaler Erkrankung oder bei Patienten mit komplizierten Phänotypen (strukturierende oder fistelbildende CD). Die langfristige Persistenz von subkutanem Infliximab wurde auch in mehreren Studien in Großbritannien und Frankreich bestätigt und wurde allgemein als wirksam, sicher und gut verträglich angesehen, mit einem geringen Rückfallrisiko bei den meisten IBD-Patienten. Subkutanes Infliximab zeigte auch nach intravenöser Induktion bei Patienten mit aktiven perianalen Läsionen eine vielversprechende Wirksamkeit.1

"Die Meet-the-Expert-Sessions bieten eine wichtige Gelegenheit, reale Erkenntnisse über die Rolle von subkutanem Infliximab auszutauschen", sagte Nam Lee, Vice President of Global Medical Affairs bei Celltrion. "Die Erkenntnisse bestätigen, dass die Umstellung von intravenöser auf subkutane Therapie wirksam und sicher ist und eine nachhaltigere Gesundheitsversorgung unterstützt."

Hinweise für Redakteure:

Über die subkutane (SC) Formulierung von CT-P13

CT-P13 SC ist die weltweit erste subkutane Formulierung von Infliximab. Eine feste Dosis von 120 mg CT-P13 SC wurde in 60 Ländern, darunter den USA, Großbritannien, der EU, Kanada, Brasilien, Australien und Taiwan, für die Anwendung bei Erwachsenen unabhängig vom Körpergewicht zugelassen. Die SC-Formulierung von Infliximab hat das Potenzial, die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern, da sie eine hohe Konsistenz der Arzneimittelexposition und eine bequeme Verabreichungsmethode bietet.3,4 Im Juli 2024 erhielt CT-P13 SC die endgültige Zulassung der Europäischen Kommission für ein zusätzliches Dosierungsschema und eine Dosissteigerung, die eine 3-IV-Induktionsdosierung und eine Dosissteigerung der subkutanen Erhaltungsdosis von CT-P13 SC 120 mg alle zwei Wochen auf 240 mg alle zwei Wochen für Patienten mit Verlust der Wirksamkeit ermöglicht.5 Langzeitdaten aus der zweijährigen Verlängerung der LIBERTY-Studien (LIBERTY-CD und LIBERTY-UC) haben die anhaltende Wirksamkeit und Sicherheit von CT-P13 SC gezeigt, wobei die klinische Remission, das Ansprechen und die kortikosteroidfreie Remission im Allgemeinen bis Woche 102 aufrechterhalten wurden.6

