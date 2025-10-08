EQS-News: sino AG
Düsseldorf, 8. Oktober 2025
Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat September 117.771 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 18,89 % gegenüber dem Vormonat (+140,32 % ggü. September 2024).
Im September lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 174,45 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 11,24 % gegenüber dem Vormonat (+37,87 % ggü. September 2024). Per 30.09.2025 wurden bei der sino AG 300 Depots betreut (+0,67 % ggü. Vormonat).
Der Handel im Bereich Kryptowährungen ist ab sofort auch mit Limitorders möglich. Mit dem Limit-Handel können sino Kunden Kauf- und Verkaufsaufträge zu einem festgelegten Kurs platzieren. So behalten sie die volle Kontrolle über die Orders und können gezielt auf Marktbewegungen reagieren.
08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht
