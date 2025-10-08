EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Aufstockung der initialen Tranche der 2025/2030, 7,00% Senior Unsecured Anleihe (ISIN: DE000A4DFK32)



08.10.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CHAPTERS Group AG beabsichtigt die Aufstockung der initialen Tranche ihrer bestehenden bis zu EUR 100 Mio. 7,00%-Senior-Unsecured-Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFK32).



08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

