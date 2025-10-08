Die Aktie des Autokonzerns Stellantis steigt seit Monatsbeginn kräftig an und liegt nach fünf Handelstagen bereits mit über +20% im Plus. Was steckt hinter diesem Aufschwung und hat dieser das Zeug, zu einer nachhaltigen Trendwende zu werden? US-Verkaufszahlen machen Mut Zum jüngsten Kursanstieg haben mehrere Faktoren beigetragen. Los ging es am Mittwochabend mit den Absatzzahlen für den US-Markt. Und diese konnten sich sehen lassen: Im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
