DOW JONES--ABB hat vom geplanten Spin-off des Robotikgeschäfts Abstand genommen und verkauft die entsprechende Konzern-Division stattdessen für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar an die Softbank Group. "Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung haben Softbanks Angebot sorgfältig geprüft und dem ursprünglich geplanten Spin-off gegenübergestellt. Es widerspiegelt die langfristigen Stärken des Robotikgeschäfts und der Verkauf wird unmittelbar Wert für die Aktionärinnen und Aktionäre von ABB schaffen", sagte ABB-Verwaltungsratspräsident Peter Voser. "ABB wird den Verkaufserlös aus der Transaktion gemäß ihren bewährten Grundsätzen der Kapitalallokation verwenden." Der Abschluss des Deals wird Mitte bis Ende 2026 erwartet.
October 08, 2025 01:39 ET (05:39 GMT)
