Der DAX tritt weiter auf der Stelle. Nach 0,51 Pünktchen am Montag betrug die Veränderung gestern auch nur 7,5 Zähler. Am Mittwoch steht die Autobranche nach der Gewinnwarnung von BMW im Fokus. Am Abend wird das Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht, was für Bewegung sorgen könnte. Der Markt geht von einer weiteren Zinssenkung in den USA aus, worauf das Protokoll hinweisen sollte. Ferner sind Aurubis, Bilfinger, Mercedes, Nordex und Puma einen Blick wert.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär