Nynomic AG: Weitere Straffung der Konzernstruktur / Verschmelzung der APOS GmbH auf m-u-t GmbH



08.10.2025 / 09:05 CET/CEST

Nynomic AG: Weitere Straffung der Konzernstruktur / Verschmelzung der APOS GmbH auf m-u-t GmbH

Wedel (Holst.), 08.10.2025 Die Nynomic Gruppe hat die konzerninterne Verschmelzung der APOS GmbH auf die m-u-t GmbH beschlossen. Die Verschmelzung wird kurzfristig umgesetzt.

Ziel der Maßnahme ist die weitere strategische Straffung der Konzernstruktur sowie die perspektivische Bündelung operativer Einheiten. Da sich die Standorte der APOS GmbH und der m-u-t GmbH am Standort Wedel in unmittelbarer Nähe zueinander befinden und auch im Bereich der Produkte und Lösungen eine hohe Kompetenzüberschneidung vorhanden ist, ist dieser strategische Schritt ein weiterer konsequenter Beitrag zur Effizienzsteigerung innerhalb der Nynomic Gruppe. Die Zusammenführung wird eine effizientere Ressourcennutzung, reduzierte Verwaltungskosten und schlankere Führungsstrukturen erlauben. Darüber hinaus werden positive Impulse für die Innovationskraft, den Ausbau der Vertriebskanäle sowie eine erweiterte Marktpräsenz erwartet. Die mit der APOS GmbH bestehenden Vertragsverhältnisse werden von der m-u-t GmbH fortgeführt; laufende Projekte werden weiterhin mit der gewohnten Kompetenz und Zuverlässigkeit umgesetzt. Mit der geplanten Verschmelzung stärkt Nynomic die organisatorische Schlagkraft, schafft Synergien und unterstreicht den Charakter einer auf Wachstum ausgerichteten Unternehmensgruppe. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 550 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

Tel.: + 49 40 822 186 380

info@fischer-relations.de



