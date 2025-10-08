Vernier - Givaudan investiert 215 Millionen US-Dollar in den Bau einer neuen, hochmodernen Flüssigproduktionsanlage in Readig im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio. Der Aromen- und Riechstoffhersteller will so die Präsenz in Nordamerika ausbauen. Die neue Anlage wird den Plänen zufolge auf einer Fläche von 24'000 Quadratmetern entstehen und schafft Platz für 300 neue Jobs, wie Givaudan am Mittwoch bekanntgab. Das Gesamtareal umfasst den Angaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab