Infineon-Aktien ISIN: DE0006231004 gehörten am Dienstag mit 1,58 Prozent minus zu den größten Verlierern im DAX. Seit dem Hoch im Juli geht es abwärts, das Tief hat man Anfang September mit 30,82 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Im vorböslichen Handel am Mittwoch notiert die Aktie um 8:52 Uhr mit einem Minus von 0,42 Prozent am Handelsplatz Tradegate bei 33,20 Euro, setzt sich der Trend im Tagesverlauf fort, kann es bis zur Unterstützung bei etwa ...

