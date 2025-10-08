Mit einem Minus von 2,02 Prozent war die BMW-Aktie SIN: DE0005190003 am Dienstag Schlusslicht im DAX. Auch im vorbörslichen Handel am Dienstag geht es abwärts, um 8:39 Uhr liegt die Aktie am Handelsplatz Tradegate mit rund 2 Prozent im Minus. Der Kurs ist im Bereich der Unterstützung angekommen und wenn die hält, wäre ein kurzer Long-Trade möglich, den man mit einem Hebel nutzen kann. Geht die Unterstützung allerdings verloren, gibt es Abwärtspotenzial ...

