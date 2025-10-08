ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach einer Roadshow des Öl- und Gaskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Nach dem Investorentag vergangene Woche habe das Management die Kohärenz der Strategie betont, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Diskussionen hätten sich auf die Anpassungen der Investitionen, den Bereich Integrated Power (Produktion, Speicherung und Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen) sowie den Finanzrahmen fokussiert./rob/gl/edh



