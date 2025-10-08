Unterföhring (ots) -Sportskanone Daniel (31) träumt vom großen Liebesglück - doch passt sein Herzschlag zu DIY-Queen Lina (26)? Für wen schlägt das Herz von Revolverheld-Fangirl Julia (28), wenn sie "Halt dich an mir fest" summt? Wohin führt die Leidenschaft des Musicaldarsteller Marc (40) - etwa zum ehrgeizigen Kommissaranwärter Marco (30)? Und wer wird schließlich an der Seite von Cheerleaderin Michelle (24) landen?Zwölf Singles vertrauen ab Dienstag, 21. Oktober, in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn auf die Magie des wohl romantischsten Experiments im deutschen Fernsehen. Doch welches Match entpuppt sich als Seelenverwandtschaft - und bei wem bleiben die Schmetterlinge vielleicht aus? Wer sagt am Ende voller Überzeugung Ja - und wer könnte ins Grübeln geraten?Diese Singles vertrauen bei "Hochzeit auf den ersten Blick" auf Amors Magie:- Daniel (31) aus Untergruppenbach (Baden-Württemberg)- Frank (60) aus Hannover (Niedersachsen)- Julian (30) aus dem Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen)- Julia (28) aus Hamburg- Lina (26) aus Kiel (Schleswig-Holstein)- Marc (40) aus Hamburg- Michelle (24) aus Kornwestheim (Baden-Württemberg)- Marén (60) aus Lilienthal (Niedersachsen)- Marco (30) aus Münchwies (Saarland)- Marlon (30) aus Überlingen (Baden-Württemberg)- Martin (36) aus Lübben (Brandenburg)- Sarah (40) aus Neuenrade (Nordrhein-Westfalen)"Hochzeit auf den ersten Blick" wird produziert von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1."Hochzeit auf den ersten Blick" - die 12. Staffel, ab 21. Oktober 2025 immer dienstags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf JoynPressekontakt:Luisa HollmannContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: Susanne.Karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6133348