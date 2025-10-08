Unterföhring (ots) -Stark, stärker, "Promi Big Brother": Die zweite Live-Show der Reality-Show erzielt am Dienstag zur Prime Time grandiose 10,2 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Sendergruppe der 14- bis 59-Jährigen - und bestätigt damit seine Bestform. Auch in der jüngeren Zielgruppe (14-49 J.) überzeugt PromiBB mit sehr guten 12,9 Prozent Marktanteil.Gute Performance auch in der Late Prime: Direkt im Anschluss erreicht "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel gute 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern und starke 10,8 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern (14-49 J.)Das passiert in der Live-Show am Dienstag: Die Bewohner entscheiden untereinander: Reality-Star Laura Blond und "K11"-Legende Michael Naseband dürfen als erste Promis den Rohbau verlassen und ab sofort im Luxus der Musterwohnung schwelgen. Dort ist aber nur Platz für zwei Bewohner: Entertainerin Désirée Nick und Mode-Ikööne Harald Glööckler müssen deshalb auf Wunsch der Zuschauer das karge Leben im Rohbau kennenlernen. Es folgt die erste Nominierung - Désirée landet nicht nur im Rohbau, sondern als erster Promi dieser Staffel auf der Nominierungsliste. Sie muss diese Woche um ihren Verbleib im Haus bangen.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf Joyn"Promi Big Brother" - montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynHashtag zur Show: PromiBBKurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter https://www.picdrop.com/joyn/promibigbrother.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129email: kevin.koerber@seven.onelisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6133205