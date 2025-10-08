LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 24,70 auf 24,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani geht in der Analyse vom Dienstagnachmittag davon aus, dass sich die Niederländer im Rahmen der laufenden Überprüfung ein höheres Ziel für die harte Kernkapitalquote setzen werden./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
