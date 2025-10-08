Die IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5) hat einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Das Unternehmen aus Weimar hat mit der Volkswagen-Tochter PowerCo weitreichende Verträge für Batteriematerial abgeschlossen. Das geplante jährliche Volumen liegt im mittleren bis oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Damit positioniert sich IBU-tec als wichtiger Akteur in der europäischen Batterieproduktion. Gemeinsame Entwicklung von LFP-Material Herzstück der Vereinbarung ist ein Joint Development Agreement. Beide Partner entwickeln gemeinsam einen industriellen Herstellungsprozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
