Von Dominic Rizzo, Portfoliomanager bei T. Rowe Price Die Stimmung der Anleger gegenüber KI bleibt weiterhin sehr positiv. Der Sektor wird von echten Fundamentaldaten und nicht von einem Hype angetrieben. Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt rasant, und Unternehmen wie Nvidia, AMD, Broadcom und Marvell sind hier führend. Allein Nvidia könnte bis 2028 einen Anteil von bis zu 370 Milliarden US-Dollar am prognostizierten 500-Milliarden-Dollar-Markt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
