Die Aktie des US-Biotechunternehmens CytomX Therapeutics, einer unserer immer wieder äußerst lukrativen Dauerbrenner in der Community, hat in diesem Jahr deutlich an Dynamik gewonnen. Nach überzeugenden ersten Studiendaten für den neuen Wirkstoffkandidaten CX-2051 im Kampf gegen metastasierten Darmkrebs hat der Markt das Unternehmen wieder stärker ins Visier genommen. Strategische Neuausrichtung auf CX-2051 Zu Beginn des Jahres vollzog CytomX einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de