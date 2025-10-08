Überraschung beim Tagesgeld: Die Consorsbank setzt ein deutliches Ausrufezeichen auf dem deutschen Sparmarkt. Entgegen dem allgemeinen Trend der meisten Banken, die ihre Zinssätze zuletzt gesenkt oder nur moderat angepasst haben, hat die Consorsbank den Zinssatz für Neukunden von 2,80 Prozent auf 3,10 Prozent p. a. erhöht - und liefert damit eine echte Überraschung für Tagesgeld-Sparer. Das ist mehr als die meisten anderen Anbieter, wie der Tagesgeld-Vergleich von €uro am Sonntag zeigt. Das neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag