VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 8. Oktober 2025 / Camino Minerals Corporation (TSXV: COR)(OTC PINK: CAMZF) ("Camino" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die für die Umweltverträglichkeitsprüfung zuständigen chilenischen Behörden (Environmental Assessment Service) einen Ausnahmebescheid erlassen haben, mit dem die Änderung des Standorts und Volumens einer Abraumhalde für das Kupferprojekt Puquios in Chile ("Puquios" oder das "Projekt Puquios") genehmigt wird. Dadurch wird eine Verlängerung der Betriebsdauer des Projekts auf 15 Jahre möglich.

Diese Änderungsgenehmigung für das Projekt unterstützt Camino und seinen strategischen Partner Nittetsu Mining Co., Ltd. ("Nittetsu" oder "Nittetsu Mining") bei ihren Initiativen zur Sicherung eines Finanzierungspakets für die Errichtung eines Kupferbergbaubetriebs im Projekt Puquios. Der Ausnahmebescheid bestätigt, dass für die genehmigten Änderungen keine eigene Umweltverträglichkeitsprüfung ("UVP") erforderlich ist. Camino und Nittetsu bemühen sich um ein Projektdarlehen für den Bau des Projekts Puquios und prüfen derzeit Optionen mit japanischen Kreditgebern, die im Erfolgsfall attraktiver als andere verfügbare Alternativen im Bergbausektor sein dürften.

Mit diesem Meilenstein haben Camino und Nittetsu vereinbart, die Firma Camino-Nittetsu Mining Chile SpA ("Camino-Nittetsu JVCO") - ein nach chilenischem Recht gegründetes Unternehmen, an dem Camino und Nittetsu jeweils zu 50 % beteiligt sind - zu veranlassen, mit der Entrichtung der bedingten Zahlungen an Santiago Metals Investment Holdings II SLU und Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC (zusammen die "Verkäufer") gemäß der zwischen Camino, den Verkäufern, Nittetsu und Camino-Nittetsu JVCO am 4. Oktober 2024 geschlossenen (und in weiterer Folge abgeänderten) Aktienkaufvereinbarung (die "Aktienkaufvereinbarung") zu beginnen. Die Verkäufer haben allerdings zugestimmt, auf den Erhalt von 50 % der ersten drei Teilbeträge der bedingten Zahlungen (d.h. Caminos Anteil an jeder dieser von Camino-Nittetsu JVCO zu leistenden bedingten Zahlungen) zu verzichten bzw. diese auf den 1. März 2026 zu verschieben, vorausgesetzt Camino leistet im Gegenzug spätestens bis zum 1. März 2026 eine Zusatzzahlung in Höhe von 750.000 CAD. Gemäß den Bedingungen der Aktienkaufvereinbarung können die aufgeschobenen bedingten Zahlungen nach Wahl der Verkäufer bei deren Entrichtung im März 2026 in bar oder in Form von Camino-Stammaktien ("Stammaktien") erfolgen.

Bei den Verkäufern handelt es sich um Privatunternehmen, die im Besitz eines von Denham Capital Management LP ("Denham Capital") betreuten Fonds sind. Einzelheiten zur Aktienkaufvereinbarung sind der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens zu entnehmen, einschließlich der Pressemeldung des Unternehmens vom 7. Oktober 2024.

Justin Machin, Managing Director von Denham Capital und ein Direktor von Camino, erklärt: "Das Projekt Puquios entwickelt sich sehr positiv und angesichts der jüngsten Ausbaugenehmigung ist eine finale Investitionsentscheidung absehbar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Camino und werden das Unternehmen beim Zusammenstellen eines Finanzierungspakets für die Errichtung der Kupfermine Puquios unterstützen."

Jay Chmelauskas, CEO von Camino, fügt hinzu: "Puquios hat die richtige Größe für einen Kupferbergbaubetrieb, und angesichts des aktuellen Aufwärtstrends beim Kupferpreis ist für uns von Camino jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um gemeinsam mit unseren Partnern Denham Capital und Nittetsu Mining mit den Bauarbeiten in Chile zu beginnen. Diese Partnerschaft umfasst auch unser Kupferprojekt Los Chapitos in Peru, wo in Kürze Explorationsbohrungen eingeleitet werden. Somit können wir den Investoren gleich zwei Werttreiber anbieten: die Kupferproduktion in Chile und die Kupferexploration in Peru."

Unternehmens-Update

Camino hat in Übereinstimmung mit dem vom Unternehmen abgeänderten und neu formulierten Equity Incentive Plan bestimmten Direktoren, Führungskräften, Beratern und Mitarbeitern Aktienoptionen gewährt, die diese bis spätestens einschließlich 7. Oktober 2030 zum Kauf von bis zu 2.250.000 Stammaktien zum Ausübungspreis von 0,30 $ pro Aktie berechtigen. Die Aktienoptionen werden über einen Zeitraum von 18 Monaten unverfallbar, wobei 25 % unmittelbar nach Ausgabe unverfallbar werden und anschließend alle sechs Monate jeweils 25 %.

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass es beabsichtigt, insgesamt 443.250 Stammaktien (die "Finder Shares") auf die Firma Resource Play, ein unabhängiges Drittunternehmen, zu einem Richtpreis von 0,30 $ pro Aktie als Vermittlungsprovision (Finder Fee) in Verbindung mit der Earn-in-Vereinbarung vom 13. Juni 2023 (die "Earn-in-Vereinbarung"), die unter anderem mit Camino und Nittetsu Mining im Hinblick auf das Kupferprojekt Los Chapitos geschlossen wurde, zu übertragen. Die Finder Shares sollen im Hinblick auf die von Nittetsu im Rahmen der Earn-in-Vereinbarung eingebrachten Mittel in Höhe von 3,0 Mio. $ als vierte und fünfte Option für die von Nittetsu im Rahmen dieser Vereinbarung geleisteten Earn-in-Zahlungen ausgegeben werden. Die Absicht der Entrichtung einer Finder Fee wurde in der Pressemitteilung von Camino vom 1. Februar 2023 angekündigt. Die Ausgabe der Finder Shares erfolgt im Einklang mit einer Vermittlungsprovisionsvereinbarung (Finder Fee Agreement), die Camino und Resource Play am 5. August 2020 geschlossen und anschließend verlängert haben. Die Emission der Finder Shares muss noch von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange genehmigt werden. Gemäß den in Kanada geltenden Wertpapiergesetzen sind die auszugebenden Finder Shares ab dem Ausgabedatum an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Über Camino

Camino ist ein Kupfer-Explorationsunternehmen in der Explorations- und Entwicklungsphase. Am 17. April 2025 gab Camino den Abschluss der Übernahme (angekündigt am 7. Oktober 2024) der baufertigen Kupfermine Puquios in Chile bekannt. Camino konzentriert sich auf die Entwicklung von kupferproduzierenden Anlagen wie Puquios und auf die Weiterentwicklung seines IOCG-Kupferprojekts Los Chapitos in Peru bis hin zur Ressourcenabgrenzung und -erschließung sowie darauf, neue Entdeckungen hinzuzufügen. Camino verfügt auch über die Explorationsgenehmigung für ein Entdeckungsbohrprogramm auf dem Kupfer-Porphyr-Projekt Maria Cecilia, um seine NI43-101-Ressourcen zu erweitern. Darüber hinaus hat Camino seine Landposition bei seinem Kupfer- und Silberprojekt Plata Dorada erweitert. Camino ist bestrebt, ein Portfolio an fortschrittlichen Kupferanlagen zu erwerben, die das Potenzial haben, Kupfer in eine elektrisierende kupferintensive Weltwirtschaft zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Camino unter www.caminocorp.com.

IM NAMEN DES BOARDS

/gez./ "Jay Chmelauskas"

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Camino Investor Relations

mailto:info@caminocorp.com

Tel: (604) 493-2058

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Angaben in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Angaben in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen des Unternehmens und den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zur künftigen Finanzierung und zum Bau des Projekts Puquios, zum Explorationspotenzial künftiger Arbeiten in Los Chapitos, zur Zahlung der aufgeschobenen bedingten Zahlungen, zu den Mineralgrundstücken des Unternehmens, zur Zahlung der Vermittlungsprovision und zur Ausgabe der Vermittlungsaktien. Obwohl das Unternehmen die Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen basieren, für angemessen hält und sie auf den derzeit verfügbaren Informationen beruhen, können sie sich als unrichtig erweisen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten des Unternehmens von den Erwartungen des Managements abweichen könnten, dass das Unternehmen möglicherweise nicht die Vorteile von Joint Ventures und/oder strategischen Partnerschaften in Bezug auf die Konzessionsgebiete des Unternehmens nutzen kann, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten, oder dass es zu Verzögerungen bei der Erlangung dieser Genehmigungen und Zulassungen kommen könnte, der Zustand der Aktien- und Rohstoffmärkte, und dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die erforderlichen behördlichen oder börslichen Genehmigungen zu erhalten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

