BMW muss seine Gewinnprognose für 2025 drastisch nach unten korrigieren. Die Aktie verliert am Mittwoch deutlich.Wieder einmal ist es der chinesische Automarkt, der deutschen Herstellern Kopfschmerzen bereitet. Am späten Dienstags musste BMW seine Gewinnerwartungen für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigieren. Grund hierfür sind die schwächelnde Nachfrage in China sowie die damit verbundenen Rückgänge bei den Fahrzeugfinanzierungen und Versicherungsabschlüssen. Die Aktie des deutschen Premium-Herstellers rutschte am Mittwoch um mehr als 8 Prozent ab, auch die Papiere von Mercedes-Benz, Volkswagen und Porsche verloren mehr als 2 Prozent. Der Premium-Autohersteller rechnet nun mit …
