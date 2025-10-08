© Foto: Patrick Pleul - dpaTesla, Bayer, Fedex, Apple, BMW und Totalenergies: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.UBS stuft Tesla auf "Sell" Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Dass die neuen, preisgünstigeren Elektroautos von Tesla abgespeckte Versionen der Modelle 3 und Y seien, sei keine große Überraschung, schrieb Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verkaufspreise sieht er etwas über den Erwartungen. Goldman Sachs senkt das Kursziel für Bayer Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE