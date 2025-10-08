NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die aktuellen Konsensschätzungen preisten für das dritte Quartal und das Gesamtjahr des Brauereikonzerns ein schwieriges Umfeld ein, schrieb Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das eröffne Chancen für eine Anhebung der Prognosen für das kommende Jahr./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
