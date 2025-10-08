EQS-News: Cantourage Group SE
/ Schlagwort(e): Marktbericht
Die vorgeschlagenen Änderungen werden im nächsten Schritt im Bundestag diskutiert. Anpassungen des Gesetzes im weiteren parlamentarischen Verfahren sind zu erwarten. Sollte der Gesetzesentwurf jedoch in seiner aktuellen Form verabschiedet werden, könnte dies zumindest vorübergehend die Nachfrage nach medizinischen Cannabisblüten in Deutschland belasten - insbesondere, da viele Patienten derzeit Telemedizin-Angebote für die Verschreibung nutzen.
"Die medizinische Nutzung von Cannabis ist Ausdruck einer nachhaltigen Entwicklung und längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir halten die vorgeschlagenen rechtlichen Änderungen für falsch, da der Zugang zu medizinischem Cannabis dadurch erschwert wird, die Nachfrage nach Cannabis-Blüten zumindest vorübergehend sinken könnte und damit eine Wachstumsbranche sowie Arbeitsplätzen in Deutschland gefährdet werden. Als Cantourage setzen wir uns weiterhin für eine sichere, qualitativ hochwertige und verantwortungsvolle medizinische Versorgung von Patienten ein", stellt Philip Schetter, CEO von Cantourage fest.
Cantourage hat zu den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen im Rahmen einer Stellungnahme vom 1. August 2025 Position bezogen (hier abrufbar).
Cantourage beobachtet die Entwicklung der Gesetzgebung in Deutschland aufmerksam. Das Unternehmen begegnet den sich verändernden Rahmenbedingungen bereits seit Längerem mit einer konsequenten Strategie der Expansion und Diversifikation.
Insbesondere in den dynamisch wachsenden Märkten Polen und Großbritannien hat Cantourage seine Geschäftstätigkeit zuletzt deutlich ausgebaut. Diese internationalen Aktivitäten tragen nicht nur zur weiteren Stärkung des Unternehmens bei, sondern bieten auch zusätzliche Resilienz gegenüber möglichen Änderungen der Rahmenbedingungen im deutschen Markt.
Gleichzeitig passt Cantourage sein Produktportfolio in Deutschland kontinuierlich an, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden und die Versorgung von Patienten weiterhin sicherzustellen.
Cantourage bleibt dadurch ein verlässlicher Partner im Bereich der medizinischen Cannabisversorgung und wird auch künftig flexibel und lösungsorientiert auf regulatorische Veränderungen reagieren.
2210008 08.10.2025 CET/CEST