DEAG legt Zinssatz der neuen Unternehmensanleihe 2025/2029 auf 7,75 % fest Angestrebtes Volumen in Höhe von 75 Mio. EUR erreicht

Hohe Nachfrage und deutliche Überzeichnung der Anleihe Berlin, 8. Oktober 2025 - Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG") hat den Zinssatz der am 16.09.2025 angekündigten Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren (ISIN: NO0013639112) im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe von 7,75 % p.a. verzinst. Das Gesamtemissionsvolumen wird bei 75 Mio. EUR festgelegt. Die Anleihe stieß sowohl bei institutionellen als auch privaten Anlegern auf hohe Nachfrage, sodass die Anleihe deutlich überzeichnet war. Der Mittelzufluss aus der Anleiheemission soll zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 sowie zur Forcierung des weiteren Wachstums und zur Reduzierung von Minderheitenanteilen an Beteiligungen eingesetzt werden. Weitere Details zum Umtausch und zur Zuteilung werden in Kürze bekannt gegeben. Die Einbeziehung der Anleihe 2025/2029 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) ist für den 16.10.2025 geplant. Es ist zudem geplant, dass ein Handel per Erscheinen ab dem 09. Oktober 2025 stattfindet. Mitteilende Person: Detlef Kornett, Vorstandsvorsitzender Disclaimer Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.deag.de/investor-relations veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder Südafrika.



