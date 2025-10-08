EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe

DEAG: Unternehmensanleihe 2025/2029 mit einem Volumen von 75 Mio. EUR erfolgreich vollständig platziert - Emission deutlich überzeichnet



08.10.2025 / 16:38 CET/CEST

Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75 %

Mittelverwendung: Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026, Forcierung des organischen und anorganischen Wachstums, Reduzierung von Minderheitenanteilen an Beteiligungen Berlin, 8. Oktober 2025 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) mit einem Emissionsvolumen von 75 Mio. EUR erfolgreich beendet. Aufgrund sehr starker Nachfrage von institutionellen und privaten Investoren war die Anleihe deutlich überzeichnet. Der jährliche feste Zinssatz wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 7,75 % festgelegt. Die positive Resonanz der Investoren, sowohl beim Umtausch als auch bei der Neuzeichnung, untermauert das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Wachstumsstrategie der DEAG. Das Unternehmen wird die Emissionserlöse entsprechend zur Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2023/2026 nutzen und sieht sich bestens aufgestellt, ihren organischen und anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen. Zudem wird die DEAG die Emissionserlöse verwenden, um Minderheitenanteile an ihren Beteiligungen zu reduzieren. Das Angebot der DEAG bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN NO0012487596), einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Das zum Umtausch angediente Volumen beträgt rund 40 % der ausstehenden Anleihe und wird voll zugeteilt. Die DEAG plant im zweiten Halbjahr 2025 eine Intensivierung ihrer erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie. Jüngst hat die DEAG ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Open-Air-Events strategiegemäß weiter ausgebaut und die Mehrheit am ROCKHARZ Festival in Ballenstedt übernommen. Das Rock- & Metal-Festival ist mit über 25.000 Besuchern jährlich das größte Festival seiner Art in Ostdeutschland und eines der größten in Deutschland. Zudem wird die DEAG im weiteren Jahresverlauf zahlreiche Konzerte und Tourneen mit hochkarätigen Künstlern wie Simply Red, Hans Zimmer und den Böhse Onkelz sowie hunderte Events in den Bereichen Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment durchführen. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet die DEAG bei moderat weiter steigenden Umsätzen eine deutliche Verbesserung beim EBITDA gegenüber dem Vorjahr. Detlef Kornett, Group CEO der DEAG: "Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden. Die Nachfrage sowohl von nationalen als auch internationalen Investoren war gleichermaßen hoch. Unsere klare Wachstumsstrategie und die guten Perspektiven der DEAG haben die Investoren überzeugt. Wir können mit den Emissionserlösen unsere Anleihe 2023/2026 refinanzieren und unser Wachstum planmäßig vorantreiben. Wir sind für unsere weitere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren sehr optimistisch." David Reinecke, CFO der DEAG: "Wir danken den Investoren für ihr Vertrauen in unser Unternehmen und unsere Wachstumsstrategie. Die hohe Nachfrage nach unserer Anleihe macht deutlich, dass wir für Investoren ein attraktives Investmentpaket geschnürt haben, und unterstreicht unseren guten Zugang zum Kapitalmarkt." Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über DirectPlace abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 EUR je Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina zu 50 % gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt. Die Anleiheemission wurde begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager. Die Einbeziehung der Anleihe 2025/2029 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) ist für den 16. Oktober 2025 geplant. Es ist geplant, dass ein Handel per Erscheinen ab dem 09. Oktober 2025 stattfindet. Innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag wird zudem ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Börse Oslo gestellt. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de



