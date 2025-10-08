Die STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936) hat ihre Jahresprognose angepasst. Der Hersteller von Holzfaser-Dämmstoffen aus Feldkirchen bei München rechnet nun mit einem Umsatzwachstum von nur noch 1 bis 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuvor hatte das Unternehmen plus 3 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt. Das entspricht einem erwarteten Umsatz zwischen 380 und 388 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis bleibt STEICO dagegen zuversichtlich. Längere Lieferzeiten nach technischem Problem: Grund für die Korrektur ist ein Produktionsausfall im Juni 2025 auf einer der Hauptanlagen für Holzfaser-Dämmstoffe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt