Bacardi Limited gibt mit Stolz bekannt, dass es erneut einen Platz auf der Forbes-Liste der "World's Best Employers 2025" erzielen konnte und beweist, dass großartige Menschen und eine hervorragende Kultur niemals unmodern werden. Das Familienunternehmen ist bereits zum wiederholten Male auf der Liste vertreten, die auf mehr als 300.000 unabhängigen Umfragen beruht, die in über 50 Ländern durchgeführt wurden. Die Teilnehmer wurden befragt, ob sie ein Unternehmen ihrer Familie oder ihren Freunden weiterempfehlen würden und sollten dies anhand von Kriterien wie Arbeitsumgebung und Gehalt sowie anhand von weiteren Schlüsselkriterien bewerten. Bacardi, das weltweit größte privat geführte internationale Spirituosenunternehmen, erreichte mit Patz 86 die höchste Platzierung bei Unternehmen, die reine Spirituosen herstellen.

"Erneut von Forbes unter den World's Top Employers anerkannt zu werden, ist ein wahrer Beweis für unsere Kultur und das Engagement unserer Teams rund um den Globus. Im Zentrum unseres Erfolgs steht eine tiefe Verbundenheit zu unseren Mitarbeitern um einen Arbeitsplatz zu fördern, an dem sich jeder wertgeschätzt, unterstützt und zur Weiterentwicklung befähigt fühlt", so Dave Ingram, Chief People Officer bei Bacardi Limited. "Wir sind stolz auf diese Leistung und noch stolzer auf die Menschen, die dies ermöglichen."

Als ein in der fünften Generation als Familienunternehmen geführtes Unternehmen ist Bacardi äußerst engagiert, die nächste Generation von Führungskräften aufzubauen ein Schlüssel zur Erhaltung seines Erbes in den kommenden Jahren. Mit Talententwicklungsprogrammen, die für jede Phase einer Karriere konzipiert wurden, stattet Bacardi seine Mitarbeiter mit Werkzeugen aus, um das Geschäftspotenzial und die Leistung zu entfalten, zu lenken und auszuschöpfen. Darüber hinaus fördert das Unternehmen die Verbindung und Markenverbundenheit durch Hands-on Mixologie-Sitzungen, Produktstipendien und immersives Lernen, womit das Erbe, die Handwerkskunst und die Nachhaltigkeit seiner Kultmarken zum Leben erweckt werden.

Bei Bacardi werden die Mitarbeiter durch eine breite Palette von Programmen gestärkt, die die Zugehörigkeit fördern, die das Wohlbefinden unterstützen und sowohl die persönliche Entwicklung als auch die berufliche Weiterentwicklung vorantreiben. Von Achtsamkeitsübungen und Fitnessinitiativen bis hin zu offenen Gesprächen über psychische Gesundheit und kostenlosem Zugang zu Wellness-Ressourcen und Support-Diensten ist Bacardi bestrebt, seinen Mitarbeitern zum Erfolg zu verhelfen innerhalb und außerhalb ihrer Arbeitsumgebung. Dieses Engagement spiegelt sich in Zahlen wider, mit einer herausragenden Teilnahmequote von 91% bei der jüngsten Mitarbeiterbefragung des Unternehmens ein klares Zeichen einer starken Verbindung und des hohes Engagements im gesamten Unternehmen.

Bacardi wurde oft für seinen Arbeitsplatz und seine Kultur ausgezeichnet, einschließlich seiner Positionierung auf Rang 18 bei den 2024 World's Best Workplaces, der durch Great Place To Work® bestätigt wurde und zum wiederholten Auftreten auf der Forbes-Liste "World's Top Companies for Women" beitrug.

Das diesjährige Forbes-Ranking der "World's Best Employers 2025" umfasst 900 Unternehmen und ließ es zur größten Liste werden, die Forbes im Rahmen dieses Preisverleihungsprogramms erstellt hat. Erfahren Sie mehr auf Forbes.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100 blauer Agave Tequila und andere führende und aufstrebende Marken wie D'USSÉ® Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 162 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und Gebieten und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie http://www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.

