© Foto: Eugene Lee - newscomDie HSBC plant die milliardenschwere Privatisierung der Hang Seng Bank. Die Hang Seng-Bank-Aktie schießt um fast 30 Prozent nach oben, doch Risiken im Immobiliensektor werfen Fragen auf. Die HSBC-Aktie gibt nach.Die britische Großbank HSBC will ihre Tochter, die Hang Seng Bank, vollständig von der Börse nehmen und hat den Anlegern ein Angebot vorgelegt, das diese jubeln lässt. Die Aktie der traditionsreichen Hang Seng Bank schoss am Donnerstag zeitweise um fast 30 Prozent nach oben. Am frühen Donnerstagnachmittag Ortszeit notierte die Aktie an der Börse Hongkong weiterhin mit mehr als 26 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 150,40 Hongkong-Dollar (Stand: 07:19 Uhr MESZ). Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
