Emittent: Ottobock SE & Co. KGaA
ISIN: DE000BCK2223
WKN: BCK222
Kuerzel: OBCK
|Aktuelle Nachrichten
|08:45
|Renk Aktie vor Kurssturz? - BMW, Deutsche Bank, Heidelberger Druck, Ottobock und Siemens im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
|08:21
|Börse am Morgen: Dax stabil erwartet, Ottobock-Debüt am Donnerstag
|08:17
|Medizintechnik-Unternehmen Ottobock plant Börsengang
|08:14
|DAX knapp am Rekord: Gaza-Friedensplan, Ottobock, VW, BMW, Mercedes, Nordex, HelloFresh im ...
|Der DAX ist am Mittwoch knapp am bisherigen Allzeithoch vom Juli dieses Jahres gescheitert. Aus dem Handel ging er am Ende 0,9 Prozent im Plus bei 24.597,13 Zählern. Der DAX dürfte auch zum Start in...
|07:54
|XETR IPO OBCK: START OPENING-AUCTION-CALL: 09:00
|OTTOBOCK SE & CO KGAA
|71,20
|-100,00 %