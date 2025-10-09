Mars erweitert seine Lkw-Flotte um sechs vollelektrische Mercedes eActros 600. Gemeinsam mit Einride setzt der Konzern die Fahrzeuge im deutsch-niederländischen Lieferverkehr ein und möchte damit jährlich rund 1.860 Tonnen CO2 einsparen. Bis 2030 sollen europaweit 300 E-Lkw für den Nahrungsmittel- und Tierfutterkonzern unterwegs sein. Mars baut seine Flotte an Elektro-Lkw weiter aus. Gemeinsam mit dem schwedischen Unternehmen Einride, das elektrische, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
