Der Biotech-Bereich arbeitet an seinem Comeback. Die anhaltende Aussicht auf niedrigere Zinsen, Entspannungssignale an der Zollfront sowie hohe M&A-Aktivitäten sorgen derzeit für steigendes Interesse der Marktteilnehmer am Sektor. Mittendrin: BridgeBio Pharma. Der Jahrestipp für 2025 entwickelt sich prächtig und hat am gestrigen Mittwoch ein frisches 52-Wochen-Hoch markiert.Das Unternehmen wusste in den zurückliegenden Quartalen aus fundamentaler Sicht klar zu überzeugen. Das Herzmedikament ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär