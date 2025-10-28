Die Biotechnologie hat in den letzten Jahrzehnten enorme Durchbrüche erzielt, so im Bereich der Geneditierung, der synthetischen Biologie aber auch bei der Individualisierung der Medizin. Durch das breiter werdende Anwendungsfeld der Biotechnologie sinken die Sequenzierkosten bei der Untersuchung und Bestimmung von DNA und RNA-Molekülen und derzeit werden milliardenschwere Investitionen in die KI-gestützte Wirkstoffforschungen eingebracht. Das treibt die Innovationen in den verschiedenen Bereichen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.