Die Allianz-Aktie ist zurück in der Erfolgsspur. Nach einer kurzen Verschnaufpause nimmt der Versicherungsriese wieder Kurs auf alte Höchststände - und könnte schon bald Geschichte schreiben. Denn die Aktie des DAX-Schwergewichts hat selbst das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 wieder im VisierDie Allianz-Aktie zeigt derzeit wieder klare Stärke. Mit rund 372 Euro notiert der DAX-Titel nur knapp unter dem Jahreshoch von 380,30 Euro, das die Aktie Mitte August erreicht hat. Auch das im Mai markierte Hoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
