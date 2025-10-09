Der Münchner Autobauer musste gestern einen herben Rückschlag hinnehmen. Die BMW-Aktie ISIN: DE0005190003 brach um satte 8 Prozent ein, die zuletzt gesehenen Gewinne, haben sich wieder in Luft aufgelöst. Verantwortlich für den Kursverlust war eine Gewinnwarnung. Die Analysten bleiben positiv, auf finanzen.net, findet man 9 Kauf- und 3 Halteempfehlungen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 82,50 Euro und 103,00 Euro. Alle Analysten sehen einen ...

