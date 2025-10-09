ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gerresheimer nach einer Ausblickssenkung zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Rating und Ziel stünden aber auf dem Prüfstand, nachdem der Spezialverpackungshersteller im Rahmen vorläufiger Quartalszahlen zum dritten Mal die Jahresziele nach unten revidiert habe, schrieb Olivier Calvet in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) dürften nun um bis zu 5 beziehungsweise 10 Prozent sinken und die für das Ergebnis je Aktie sogar im prozentual zweistelligen Bereich./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 00:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0LD6E6