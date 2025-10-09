FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienindex Dax hat sich am Donnerstag zu einer Höchstmarke aufgeschwungen. Dank moderater Gewinne erreichte das Börsenbarometer im frühen Handel mit knapp 24.709 Zählern den höchsten Kurs seiner Historie. Gegen Mittag betrug der Aufschlag 0,3 Prozent auf 24.670 Punkte.

Die Aussicht auf Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen die Aktienbörsen ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor. Vor allem der KI-Megatrend sorgt rund um den Globus weiterhin für viel Kursfantasie.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen lag mit 0,2 Prozent im Plus bei 30.900 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,1 Prozent leicht zu.

Rückenwind erhält der Dax laut der Landesbank Helaba von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vorabend weitere Rekorde aufgestellt hatten. In Japan hatte der Leitindex Nikkei ebenfalls eine Bestmarke aufgestellt.

Die Aktien von Gerresheimer brachen um 13 Prozent ein. Der Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie kappte die Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal noch weiter.

Im Dax stiegen Airbus auf ein weiteres Rekordhoch, gaben die Gewinne dann aber wieder ab. Analysten lobten die Zahl der 73 im September ausgelieferten Flugzeuge. Auch Siemens Energy erreichten eine Höchstmarke. Hier setzen Anleger weiterhin auf den Megatrend Elektrifizierung, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz. Zudem äußerte sich die Bank RBC positiv zu den Aktien.

Die Papiere von Hellofresh verteuerten sich um neun Prozent. Die Bank UBS prognostizierte mit Blick auf die Umsätze des Kochboxenversenders eine Wende zum Besseren und riet daher zum Kauf der Aktien.

Gesucht waren Technologie-Aktien aus der zweiten und dritten Reihe. Die Kursaufschläge für Aixtron, Jenoptik, Siltronic und Elmos Semiconductor reichten bis zu gut 5 Prozent./bek/mis

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---



