Die Jenoptik-Aktie konnte seit Jahresanfang wieder deutlich an Boden gewinnen und steht am Freitag aktuell bei rund 27 €. Während dieses Zeitraums beträgt der Kursgewinn insgesamt +32%; damit liegt sie wieder auf dem Niveau von Ende 2024. Kommt jetzt wieder eine Korrektur? Entwicklung schwach wie erwartet Im Jahresverlauf zeichnete sich ab, dass die Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorjahr schwächer ausfallen wird. So kam es auch; dennoch wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de